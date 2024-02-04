Варто зазначити, що у цей же день Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Раніше саме він був міським головою нині окупованого Мелітополя.
Дивіться також Честь бути тут, – Зеленський побував "на нулі" у Роботиному у Запорізькій області
Мелітополь – це Україна
Володимир Зеленський під час представлення нового голови Запорізької ОВА вкотре наголосив, що Україні потрібно повернути Мелітополь.
Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться,
– сказав президент.
Зазначається, що український лідер відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону. Зеленський переконаний, що наразі потрібно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.
Окрім цього, президент зазначив, що необхідно повернути кількість робочих місць у Запорізькій області до довоєнних показників.
Яка ситуація у Мелітополі
- Кремль активно завозить у Мелітополь мешканців Росії та Білорусі, щоб відтіснити місцевих. Все це відбувається в рамках "програми запорізька цілина", яку ворог затвердив днями. Ворог завіз 100 тисяч осіб, щоб погасити спротив.
- "Бавовна" дуже сильно діє на колаборантів, особливо напередодні так званих виборів. Окупанти навіть звезли додаткові підрозділи поліцейських для їхньої охорони. Окрім цього, ворог створює так звані "профспілки", де за їжу літніх людей змушують агітувати за Путіна.
- Також окупанти посилюють оборонні рубежі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Кілька місць вже перетворилися у великі укріпрайони. Оборонна робота росіян триває по всіх напрямках – вони хочуть зупинити просування ЗСУ.