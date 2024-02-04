Указ президента про призначення Федорова на посаду голови Запорізької ОВА оприлюднили 4 лютого. Однак він був підписаний кількома днями раніше.
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Федоров очолив ЗОВА
Таким чином, мер наразі окупованого Мелітополя Іван Федоров став новим керівником Запорізької ОВА.
Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації,
– мовиться в указі №48.
Сам Іван Федоров розповів про свої цілі на новій посаді. Він сказав, що його мета – обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України.
За словами Федорова, він прагне посилити обороноздатність Запорізької області та надавати військовим повноцінну підтримку.
Також він обіцяє допомагати мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокатувати права людей, які залишаються в окупації,
Крім цього, Федоров планує готувати умови для відновлення життєдіяльності громад після деокупації.
Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжчини на обласному рівні,
– сказав він.