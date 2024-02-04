Указ президента про призначення Федорова на посаду голови Запорізької ОВА оприлюднили 4 лютого. Однак він був підписаний кількома днями раніше.

Дивіться також Честь бути тут, – Зеленський побував "на нулі" у Роботиному у Запорізькій області

Федоров очолив ЗОВА

Таким чином, мер наразі окупованого Мелітополя Іван Федоров став новим керівником Запорізької ОВА.

Призначити Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації,

– мовиться в указі №48.

Сам Іван Федоров розповів про свої цілі на новій посаді. Він сказав, що його мета – обʼєднати зусилля навколо наближення перемоги України.

За словами Федорова, він прагне посилити обороноздатність Запорізької області та надавати військовим повноцінну підтримку.

Також він обіцяє допомагати мешканцям і переселенцям на підконтрольній Україні території та адвокатувати права людей, які залишаються в окупації,

Крім цього, Федоров планує готувати умови для відновлення життєдіяльності громад після деокупації.

Протягом двох років повномасштабної війни разом з командою Мелітополя робив це на посаді міського голови. Тепер беру відповідальність за консолідацію спільних дій громад Запоріжчини на обласному рівні,

– сказав він.