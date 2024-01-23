Раніше посаду голови Запорізької ОДА обіймав Юрій Малашко.

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Іван Федоров обійняв посаду голови Запорізької ОДА

На своєму засіданні 23 січня Кабінет Міністрів України підтримав указ Володимира Зеленського. Мовиться про звільнення з посади голови Запорізької ОДА Юрія Малашка. Відтепер цю посаду обійме Іван Федоров.

Призначено Федорова Івана Сергійовича головою Запорізької обласної державної адміністрації,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про Івана Федорова

Відомо, що Іван Федоров протягом 2010 – 2013 років був директором ПП "Центр комп'ютерної томографії". Зокрема, у 2010 році він був обраний до Мелітопольської міської ради від "Партії регіонів".

З 2014 року обіймав посаду заступника Мелітопольського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Згодом у 2015 році він був обраний до Запорізької обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка".

У 2019 році Іван Федоров в період з серпня по жовтень працював директором Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

Після чого до 2020 року був першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Того ж року його обрали міським головою Мелітополя.

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