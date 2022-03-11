Про викрадення повідомив Антон Геращенко. Він зазначив що викрадення відбулося приблизно о 15:50.

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Окупанти затримали Федорова у міському кризовому центрі, де він вирішував питання життєзабезпечення Мелітополя.

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Тільки, що у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мер міста Іван Федоров, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український Прапор.

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