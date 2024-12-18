За 14 грудня відбулося понад 292 бойових зіткнення, з них – 57 на Курщині. Як розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, такого не було за весь період повномасштабного вторгнення.

Дивіться також Десятки штурмів біля Покровська, майже пів сотні атак на Курщині: карта бойових дій на 18 грудня

Кого Росія перекинула на Курщину

Російський диктатор Владімір Путін наказав за будь-яку ціну вибити ЗСУ з Курської області до 20 січня. Задля цього росіяни стягнули всі можливі ресурси, не шкодують нікого.

Не знаю, скільки тут наших. Але іноді, мені здається, що співвідношення по особовому складу 1:5 або 1:10. Техніки також дуже багато,

– наголосив військовослужбовець.

Окупанти навіть з пріоритетного напрямку, Покровська, перекинули військових. Також, імовірно, передислокували навіть найкращі підрозділи російської армії – 76 десантно-штурмової дивізії із Запорізького відтинку, яка раніше воювала на Херсонщині. Вони мали стати основною ударною силою для наступу на Запоріжжі, але вже понад 3 тижні перебувають на Курщині.

Важливо Росіяни окупували Сонцівку та просунулися в 9 населених пунктах Донеччини, – Deep State

Про антирекорд на фронті

За 14 грудня Генштаб зафіксував 292 бойових зіткнення. Найгарячіше було на таких напрямках:

на Покровському – 50;

на Курахівському – 52;

на Курському – 57, з яких станом на 8 ранку тривало 26.

Це дуже багато. Такого не було жодного разу за 3 роки,

– наголосив Сазонов.

На Курщині завжди було гаряче, але останній місяць і особливо тиждень просто пекельні. Росіяни намагаються зробити все, щоб вибити ЗСУ.

Дивіться також AP назвало приблизні втрати Росії серед солдатів КНДР у Курській області

Чому ЗСУ складно тримати оборону

Кирило Сазонов зазначив, що певний період було надзвичайно складно тримати оборону, але зараз стало трохи легше.

Як не укріплюйся, як не заривайся, як не ховайся по підвалах, але КАБ є КАБ,

– додав він.

Коли окупанти скидають 4 керовані авіабомби на маленький хутір, руйнуючи все до щебеню, просто нереально втримати оборону. Тому потрібно постійно швидко змінювати позиції.

Водночас останніми днями КАБів поменшало. Посприяли цьому ракетні та дронові удари по ворожих складах.

"Якби на Курщині не було таких запеклих боїв, всі морпіхи та десантники були б на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині. Кидають все, що можуть. Втягнули їх усіх сюди. Дуже важко, але тримаємося", – констатував боєць.