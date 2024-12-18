За 14 декабря произошло более 292 боевых столкновений, из них – 57 в Курской области. Как рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, такого не было за весь период полномасштабного вторжения.

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Кого Россия перебросила на Курщину

Российский диктатор Владимир Путин приказал любой ценой выбить ВСУ из Курской области до 20 января. Для этого россияне стянули все возможные ресурсы, не жалеют никого.

Не знаю, сколько здесь наших. Но иногда, мне кажется, что соотношение по личному составу 1:5 или 1:10. Техники также очень много,

– подчеркнул военнослужащий.

Оккупанты даже с приоритетного направления, Покровска, перебросили военных. Также, вероятно, передислоцировали даже лучшие подразделения российской армии – 76 десантно-штурмовой дивизии из Запорожского отрезка, которая ранее воевала на Херсонщине. Они должны были стать основной ударной силой для наступления на Запорожье, но уже более 3 недель находятся на Курщине.

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Об антирекорде на фронте

За 14 декабря Генштаб зафиксировал 292 боевых столкновения. Горячее всего было на таких направлениях:

на Покровском – 50;

на Кураховском – 52;

на Курском – 57, из которых по состоянию на 8 утра продолжалось 26.

Это очень много. Такого не было ни разу за 3 года,

– отметил Сазонов.

На Курщине всегда было горячо, но последний месяц и особенно неделю просто адские. Россияне пытаются сделать все, чтобы выбить ВСУ.

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Почему ВСУ сложно держать оборону

Кирилл Сазонов отметил, что определенный период было очень сложно держать оборону, но сейчас стало немного легче.

Как не укрепляйся, как не зарывайся, как не прячься по подвалам, но КАБ есть КАБ,

– добавил он.

Когда оккупанты сбрасывают 4 управляемые авиабомбы на маленький хутор, разрушая все до щебня, просто нереально удержать оборону. Поэтому нужно постоянно быстро менять позиции.

В то же время в последние дни КАБов стало меньше. Поспособствовали этому ракетные и дроновые удары по вражеским складам.

"Если бы на Курщине не было таких ожесточенных боев, все морпехи и десантники были бы в Донецкой области, Запорожье и Харьковской области. Бросают все, что могут. Втянули их всех сюда. Очень трудно, но держимся", – констатировал боец.