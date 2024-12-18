И около сотен солдат КНДР уже получили ранения или погибли. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского военного чиновника, передает 24 Канал.

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Что известно о потерях для КНДР в Курской области

Как сообщает собеседник AP, уже несколько сотен северокорейских военных, которые воевали вместе с российскими силами против Украины, были убиты или ранены во время боя в приграничном районе Курска.

Американский чиновник не предоставил подробностей о том, сколько именно было убито, но сказал, что северокорейские силы, скорее всего, не закаленные в боях, что приводит к значительному количеству потерь, которые они имеют по состоянию на сегодня.

Напомним, на днях Владимир Зеленский заявил о потерях солдат КНДР в боях на стороне российской армии на Курском направлении. Украинская разведка продолжает выяснять реальные потери российских подразделений, в составе которых есть северокорейские солдаты.

К слову, также Пентагон заявил, что армия КНДР понесла потери на Курском направлении, в частности есть убитые и раненые. Представитель американского оборонного ведомства генерал-майор Пэт Райдер не уточнил количество потерь.