І близько сотень солдатів КНДР вже отримали поранення або загинули. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на неназваного високопоставленого американського військового чиновника, передає 24 Канал.

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Що відомо про втрати для КНДР у Курській області

Як повідомляє співрозмовник AP, вже кілька сотень північнокорейських військових, які воювали разом з російськими силами проти України, були вбиті або поранені під час бою в прикордонному районі Курська.

Американський посадовець не надав подробиць про те, скільки саме було вбито, але сказав, що північнокорейські сили, радше за все, не загартовані в боях, що призводить до значної кількості втрат, які вони мають станом на сьогодні.

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив про втрати солдатів КНДР у боях на боці російської армії на Курському напрямку. Українська розвідка продовжує з'ясовувати реальні втрати російських підрозділів, у складі яких є північнокорейські солдати.

До слова, також Пентагон заявив, що армія КНДР зазнала втрат на Курському напрямку, зокрема є вбиті та поранені. Речник американського оборонного відомства генерал-майор Пет Райдер не уточнив кількість втрат.