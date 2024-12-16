Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України. Раніше про серйозні втрати КНДР заговорили у Пентагоні.

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Розвідка з'ясовує втрати Північної Кореї у війні проти України

Зеленський розповів, що у понеділок 16 грудня була доповідь головкома Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема, на Курщині.

"Головком доповів щодо участі північнокорейських солдатів у боях на боці російської армії. Є багато деталей і щодо знищення цих сил", – повідомив президент.

Він зауважив, що росіяни, ймовірно, намагаються усіляко приховати втрати в армії КНДР.

Сили оборони України та наша розвідка з'ясовують повну інформацію щодо реальних втрат російських підрозділів, до яких залучені ще й корейці. На жаль, доводиться оборонятися ще й від них. Хоча жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну,

– додав Зеленський.

При цьому президент зауважив, що наразі найбільша увага прикута до ситуації на Донеччині.