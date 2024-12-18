Але і Сили оборони дають відсіч противнику, стримуючи наступ російських сил на тих чи інших ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

Згідно з оприлюдненою інформацією, загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 199 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог 4 рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пункту Вовчанськ, застосовуючи штурмову авіацію.

Ворог не полишає Вовчанськ: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 5 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, застосовуючи авіацію, поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Окупанти атакують біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 9 атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось 3 бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 7 атак у бік Торецька, активно використовуючи бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки.

Ворог штурмує біля Нового Труда: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного.

Росіяни атакують у напрямку Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки.

Противник просувається біля Сухих Ялів: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку 4 рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій.

Минулої доби на Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.