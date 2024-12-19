Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Загалом впродовж доби на фронті відбулося 250 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової.

Росіяни атакують на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів.

24 рази окупанти атакували на Лиманському напрямку: дивіться на карті

П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Ворог атакував на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбивають атаки ворога на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого.

Росіяни активізувалися на Времівському напрямку: дивіться на карті

Один раз окупант намагався прорватися до Новоандріївки на Оріхівському напрямку, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 21 авіаудару, скинувши при цьому 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників.

Росіяни хочуть витіснити ЗСУ на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.