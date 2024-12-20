Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог не проводив наступальних дій, проте активно застосовував авіацію.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Росіяни намагалися вклинитися в оборону поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського, всього було відбито дев'ять атак. Також противник активно застосовував авіацію.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

Ситуація на Торецькому напрямку: показуємо на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

Росіяни намагаються просунутися біля Старих Тернів: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог здійснив 23 штурми позицій українських військ в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

Ситуація біля Времівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, військові успішно відбили чотири наступальні дії ворога.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Курській області Сили оборони України продовжують операцію. Зазначається, що авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 6 авіаударів, скинувши при цьому 7 КАБ, окрім того ворог здійснив 472 обстріли. Українські захисники відбили 60 штурмових дій загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 2200 осіб. Також українські військові знешкодили 8 танків, 24 бойових броньованих машини, 42 артилерійські системи, один засіб ППО, 79 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.