На цих ділянках Росія зосередила чимало солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Скільки росіян наступає на Сході

Волошин повідомив, що найактивніше окупанти наступають на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках. Загалом на цих трьох напрмяках наступає понад 150 тисяч окупантів:

на Покровському напрямку – близько 70 тисяч солдатів,

на Курахівському напрямку – близько 35 – 36 тисяч окупантів,

на Времівському напрямку – 40 тисяч загарбників.

Мовиться про особовий склад відразу трьох великих угруповань: "Центр", "Південь", "Схід".

Росіяни продовжують застосовувати тактику малих штурмових груп замість механізованих накатів. Штурмовиків ворог підтримує невеликою кількістю броньованої техніки або ж кидає на штурми не військову техніку: піками та багі,

– резюмував Волошин.

Зауважимо, що станом на 08:00 у Генштабі повідомили про зростання кількості бойових зіткнень. Так, на Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій, на Курахівському та Времівському – по 25 штурмів.