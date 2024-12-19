Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.

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Яка ситуація на фронті зараз

Аналітики DeepState повідомили, що ворог має просування на фронті. Так, росіяни окупували село Трудове, що поблизу Курахового.

Ворог окупував село на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку окупанти мали успіх і в самому Кураховому, і в селі Успенівка.

Росіяни просуваються у Кураховому: дивіться на карті

Ворог мав успіх в Успенівці: дивіться на карті

Продовжує атакувати ворог і на Куп'янському напрямку. Так, росіяни мали просування біля села Загризове, що розташоване на березі річки Оскіл.

Противник тисне на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку ворог мав успіх відразу в районі 4 населених пунктів. Мовиться про Піщане, Вовкове, Відродження та Новооленівку.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог просунувся біля Нескучного.

Варто зауважити, що, за даними Генштабу ЗСУ, кількість бойових зіткнень станом на 22:00 18 грудня зросла до 224. Найактивніше ворог атакував на Покровському, Курахівському, Времівському напрямках, а також на Курщині.