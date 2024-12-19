Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Аналитики также показали обновленную карту фронта.

К теме Враг продвинулся к Покровску и очень активен возле Купянска и Кременной: обзор и карты ISW

Какая ситуация на фронте сейчас

Аналитики DeepState сообщили, что враг имеет продвижение на фронте. Так, россияне оккупировали село Трудовое, что вблизи Курахово.

Враг оккупировал село на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении оккупанты имели успех и в самом Курахово, и в селе Успеновка.

Россияне продвигаются в Курахово: смотрите на карте

Враг имел успех в Успеновке: смотрите на карте

Продолжает атаковать враг и на Купянском направлении. Так, россияне имели продвижение у села Загрызово, расположенного на берегу реки Оскол.

Противник давит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении враг имел успех сразу в районе 4 населенных пунктов. Говорится о Песчаном, Волково, Возрождение и Новооленевке.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении враг продвинулся возле Нескучного.

Стоит заметить, что, по данным Генштаба ВСУ, количество боевых столкновений по состоянию на 22:00 18 декабря возросло до 224. Активно враг атаковал на Покровском, Кураховском, Времовском направлениях, а также на Курщине.