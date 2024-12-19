На этих участках Россия сосредоточила немало солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ОСУВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.
К теме Россияне все ближе к Покровску и продвигаются в Курахово: DeepState обновили карту
Сколько россиян наступает на Востоке
Волошин сообщил, что активнее всего оккупанты наступают на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Всего на этих трех напрмяках наступает более 150 тысяч оккупантов:
- на Покровском направлении – около 70 тысяч солдат,
- на Кураховском направлении – около 35 – 36 тысяч оккупантов,
- на Времовском направлении – 40 тысяч захватчиков.
Говорится о личном составе сразу трех крупных группировок: "Центр", "Юг", "Восток".
Россияне продолжают применять тактику малых штурмовых групп вместо механизированных накатов. Штурмовиков враг поддерживает небольшим количеством бронированной техники или же бросает на штурмы не военную технику: пиками и баги,
– резюмировал Волошин.
Заметим, что по состоянию на 08:00 в Генштабе сообщили о росте количества боевых столкновений. Так, на Покровском направлении наши защитники отбили 48 штурмовых действий, на Кураховском и Времовском – по 25 штурмов.