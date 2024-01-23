Ранее должность главы Запорожской ОГА занимал Юрий Малашко.

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Иван Федоров вступил в должность председателя Запорожской ОГА

На заседании 23 января Кабинет Министров Украины поддержал указ Владимира Зеленского. Речь идет об освобождении от должности председателя Запорожской ОГА Юрия Малашко. Отныне этот пост занимает Иван Федоров.

Назначить Федорова Ивана Сергеевича председателем Запорожской областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Что известно об Иване Федорове

Иван Фёдоров в течение 2010 – 2013 годов был директором ЧП "Центр компьютерной томографии". В частности, в 2010 году он был избран в Мелитопольский городской совет от Партии Регионов.

С 2014 года занимал должность заместителя Мелитопольского городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов совета. Впоследствии в 2015 году он был избран в Запорожский областной совет от партии "Блок Петра Порошенко".

В 2019 году Иван Федоров в период с августа по октябрь работал директором Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

После чего до 2020 года был первым заместителем председателя Запорожской облгосадминистрации.

В том же году его избрали городским главой Мелитополя.

Иван Федоров был в плену у россиян