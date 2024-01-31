Про це у розмові з 24 Каналом наголосив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Зараз окупанти готуються до виборів Путіна, а привітання "бавовни" стають на заваді.
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Окупанти готуються до виборів
У березні в Росі мають відбутися так звані вибори президента, де вже є очевидний "переможець". На тимчасово окупованих територіях розпочинається підготовка до цього дійства.
"Цього тижня заїхали нові підрозділи поліцейських. Їхня основна мета – охороняти зрадників, колаборантів, гауляйтерів, які приїхали для організації фейкових виборів. Якщо було б все спокійно, то такого ніхто б не робив", – розповів посадовець.
Крім цього окупанти використовують пенсіонерів для своєї пропаганди. Наприклад, у Енергодарі будують так звані "ветеранські профспілки", де змушують демонструвати начебто підтримку Путіна.
"Це виглядає суто як знущання над нашими літніми людьми та пенсіонерами. Тому що у якості винагороди за вступ до такої профспілки ворог пропонує продуктові набори або медикаменти. Тобто так ворог використовує наших людей, але тут не мовиться про підтримку (Путіна – 24 канал) цією категорією людей. Це просто безвихідь, щоб вижити", – підкреслив Федоров.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- Росіяни на Запорізькому напрямку посилюють оборонні рубежі. Вони постійно проводять ротації та завозять нову живу силу, зокрема, з Маріуполя.
- Окупанти побудували 20 кілометрів нових оборонних споруд, що можна побачити на супутникових знімках. Вони розташовані між селами Миколаївка та Іванівка у напрямку Бердянська.
- Ворог тероризує місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Там посилюють перевірки через ліквідацію російських окупантів рухом спротиву.