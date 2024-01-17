Мер Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що окупанти активно критикують демократичні ЗМІ. Водночас намагаються нав'язати думки, що Росія "от-от захопить" Запоріжжя чи Дніпро, або "от-от виїде влада з Києва".

До теми І мобілізаційний, і медичний тиск: росіяни посилюють репресії на окупованих територіях

Немає об'єктивної інформації

Мешканці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, є у складній ситуації, тому що перебувають в інформаційному вакуумі. Ті, хто мешкає на території підконтрольній Уряду України, мають сьогодні необмежений доступ до будь-яких ЗМІ та можуть обирати ту інформацію, яку вважають верифікованою.

А люди на окупованих територіях не можуть отримувати об'єктивні дані. До того ж ворог намагається "задавити" пропагандою будь-яку інформацію,

– підкреслив мер Мелітополя.

Зокрема останні декілька тижнів на окупованих територіях йде підготовка до так званих "виборів", які мають відбутися в березні 2024 року. Окупанти намагаються масово зібрати підписи буцімто на "підтримку Владіміра Путіна".

Росіяни, за словами Федорова, так "грають в демократію", створюючи ілюзію, що начебто всі на окупованих територіях "підтримують" Путіна, і начебто не він хоче стати президентом, а люди його "просять" піти на новий президентський термін.

Росіяни в абсолютно усіх комунальних, медичних, соціальних закладах змушують всіх людей ставити свої підписи "за Путіна". Є випадки, коли мешканці навіть попри пресинг окупантів відмовляються підписувати. Минулого тижня була ситуація, коли людину, яка відмовилась ставити свій підпис, побила охорона. У такий спосіб окупанти продовжують знущатися з наших мешканців,

– зазначив мер Мелітополя.

На думку Івана Федорова, ця людина зазнала такого покарання, тому що висловила свою думку, яка рушить той інформаційний вакуум, який росіяни намагаються налаштувати в тимчасово окупованому Мелітополі.

Що відбувається в окупованому Мелітополі