Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. Таким чином окупанти намагаються виявити людей з проукраїнською позицією.

Читайте також Росіяни посилюють мобілізаційний тиск на ТОТ: до яких кроків вони вдались

Створення російської пропаганди

Росія вміє створювати пропаганду для свого внутрішнього споживача і переносить її на тимчасово окуповані українські території. Так, у Мелітополі окупанти намагаються контролювати мобільний зв'язок та інтернет. Ба більше – підслуховують про що говорять місцеві мешканці.

"Вони підсилають людей, які підслуховують розмови, аналізуючи про що розмовляють мешканці, щоб виявляти спротив. Наприкінці минулого року до Мелітополя приїздив гастролер, який називає себе заступником голови адміністрації Путіна. Він презентував організацію нового телебачення, медіа, яке нестиме винятково пропаганду", – розповів Федоров.

Таким чином ворог намагається обмежити доступ українців на тимчасово окупованих територіях до об'єктивної інформації і демократичних медіа та сіяти свою пропаганду навіть серед дітей та молоді.

Наприклад, коли вони в захоплених школах і садочках проводили заходи в переддень нового року, то туди завжди приходили російські військові. Вони були в балаклавах, із закритим обличчям. Вони намагалися таким чином показати, що "російські військові безпечні",

– зазначив міський голова Мелітополя.

Він додав, що це досить небезпечні дії, оскільки таким чином росіяни намагаються нав'язати лояльність до військових-окупантів. Утім, мешканці Мелітополя цього не сприймають і чекають на деокупацію міста.

"У дні нового року ми отримали від наших мешканців величезну кількість повідомлень і інформації. Мене здивувала кількість людей, які залишаються досі в окупації і продовжують чекати на наші ЗСУ. Це дійсно героїчні люди, які вже майже два роки не втрачають віри і сили духу, продовжують вірити в Україну і роблять все в тилу ворога, щоб наблизити деокупацію Мелітополя", – повідомив Федоров.

Що відбувається у Мелітополі: останні новини