У четвер, 28 грудня, про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що у ворога все більше труднощів з логістикою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Мінус залізнична переправа окупантів

За словами посадовця, цей міст під прицілом уже не вперше. До того його уже знищували. І коли загарбники сконцентрували велику кількість будівельників у цьому районі для відновлення переправи, її було зруйновано ще раз.

Хочу наголосити на тому, що було зроблено вчора (27 грудня – 24 Канал) – це знищення залізничного мосту поблизу селища Світлодолинського Мелітопольського району. Там ворог сконцентрував велику кількість будівельників… Але тепер навіть залишки мосту були зруйновані,

– констатував Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, що зруйнування переправи – це точно не те, що покращить логістику росіян. Водночас цей міст був на шляху окупантів до Токмака та Молочанська – населених пунктів, які Росія зараз активно обороняє.

"Саме залізницями ворог найбільше перекидає своє озброєння та боєприпаси до лінії фронту на Запоріжжі", – додав Іван Федоров.

У районі Світлодолинського біля Мелітополя було зруйновано міст: карта від Google maps

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