У четвер, 28 грудня, про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, наголосивши, що у ворога все більше труднощів з логістикою. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Мінус залізнична переправа окупантів
За словами посадовця, цей міст під прицілом уже не вперше. До того його уже знищували. І коли загарбники сконцентрували велику кількість будівельників у цьому районі для відновлення переправи, її було зруйновано ще раз.
Хочу наголосити на тому, що було зроблено вчора (27 грудня – 24 Канал) – це знищення залізничного мосту поблизу селища Світлодолинського Мелітопольського району. Там ворог сконцентрував велику кількість будівельників… Але тепер навіть залишки мосту були зруйновані,
– констатував Федоров.
Міський голова Мелітополя зазначив, що зруйнування переправи – це точно не те, що покращить логістику росіян. Водночас цей міст був на шляху окупантів до Токмака та Молочанська – населених пунктів, які Росія зараз активно обороняє.
"Саме залізницями ворог найбільше перекидає своє озброєння та боєприпаси до лінії фронту на Запоріжжі", – додав Іван Федоров.
У районі Світлодолинського біля Мелітополя було зруйновано міст: карта від Google maps
Щоденна "бавовна" на Запоріжжі
- Під час цього ж включення в телемарафоні 28 грудня Федоров підсумував, що упродовж 4 останніх днів в районах Мелітополя та Бердянська було гучно. Росіяни вирішили не відмовчуватися, а брехати про "роботу ППО".
- "Окупанти кажуть, що їхня дірява ППО нібито позбивала все і вся. Але чомусь дим іде, чомусь швидкі по центру Мелітополя та Бердянська їздять. Ми знаємо, що в Бердянську була детонації – тобто влучання були чіткі", – сказав мер.
- Посадовець заявив, що ворожа міць страждає на тимчасово окупованій території України. Слід додати, що нещодавно після підірвання російського потяга на Запоріжжі ворог почав розробляти нові логістичні шляхи в регіоні.