В четверг, 28 декабря, об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, подчеркнув, что у врага все больше сложностей с логистикой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.
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Минус железнодорожная переправа оккупантов
По словам чиновника, этот мост под прицелом уже не в первый раз. До этого его уже уничтожали. И когда захватчики сконцентрировали большое количество строителей в этом районе для восстановления переправы, она была разрушена еще раз.
Хочу отметить то, что было сделано вчера (27 декабря – 24 Канал) – это уничтожение железнодорожного моста вблизи поселка Светлодолинского Мелитопольского района. Там враг сконцентрировал большое количество строителей… Но теперь даже остатки моста были разрушены,
– констатировал Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что разрушение переправы – это точно не то, что улучшит логистику россиян. В то же время этот мост был на пути оккупантов в Токмак и Молочанск – населенные пункты, которые Россия сейчас активно обороняет.
"Именно железными дорогами враг больше всего перебрасывает свое вооружение и боеприпасы к линии фронта на Запорожье", – добавил Иван Федоров.
В районе Светлодолинского возле Мелитополя был разрушен мост: карта от Google maps
Ежедневный "хлопок" на Запорожье
- Во время этого же включения в телемарафоне 28 декабря Федоров подытожил, что в течение 4 последних дней в районах Мелитополя и Бердянска было шумно. Россияне решили не отмалчиваться, а врать о "работе ПВО".
- "Оккупанты говорят, что их дырявая ПВО якобы сбивала все и вся. Но почему-то дым идет, почему-то скорые по центру Мелитополя и Бердянска ездят. Мы знаем, что в Бердянске были детонации – то есть попадания были четкие", – сказал мэр.
- Чиновник заявил, что вражеская мощь страдает на временно оккупированной территории Украины. Следует добавить, что недавно после подрыва российского поезда на Запорожье враг начал разрабатывать новые логистические пути в регионе.