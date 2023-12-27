Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, отметив, что россияне массово завозят из России гауляйтеров. Их назначают на те или иные должности.
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"Если раньше мы хотя бы видели, что есть единичные случаи коллаборации, сейчас мы таких совсем не видим", – подчеркнул Федоров.
Кто-то из коллаборантов выезжает в континентальную Россию, а кто-то – в третьи страны. Некоторые предатели остаются во временно оккупированном Мелитополе, но живут "тихой жизнью" и прячутся от всего.
Есть много случаев, когда враг предателей сажает в тюрьму из-за того, что они проворовались или еще что-то нарушили. Или враг делает это намеренно, чтобы запугать всех остальных,
– сказал городской голова Мелитополя.
Сопротивления стало больше
Иван Федоров подчеркнул, что 2023-й год не принес врагу покоя на временно оккупированной территории. Россияне ожидали, что они смогут "побороть сопротивление" и заставить местных "смириться с оккупацией".
Однако сопротивление наоборот усиливается. Местные жители продолжают его тем, что не берут российские паспорта и не соглашаются отдавать детей во вражеские школы. Они также не переоформляют жилье и не получают российские номерные знаки на авто.
"Враг так и не получил содействия наших жителей", – сказал городской голова Мелитополя.
Сопротивление во временно оккупированном Мелитополе: новости
- Оккупанты используют новые способы, чтобы обнаружить представителей сопротивления в городе. Враг разослал по Мелитополю людей, которые разговаривают с местными и провоцирующих их. Кроме того, во время обысков россияне берут с собой тех, кто разбирается в жестах и эмоциях. Так они пробуют найти вероятных представителей сопротивления.
- Силы сопротивления продолжают свою работу во временно оккупированном городе. Недавно там раздался мощный взрыв недалеко от одной из местных школ. Там россияне обустроили штаб. В результате этого существенно пострадал один из коллаборантов-гастролёров.
- Взрывалось и на одной из железнодорожных веток Мелитополя. Партизаны взорвали вражеский поезд. Повреждены тепловоз, вагон и железнодорожное полотно.