Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, заметив, что оккупанты так и не смогли получить поддержку жителей Мелитополя. Люди ждут освобождения города.

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Какая ситуация в Мелитополе

Как отметил Федоров, акции представителей сопротивления продолжаются. В городе регулярно что-то взрывается, а оккупанты не чувствуют себя в безопасности. Также лишь менее половины жителей получить российские паспорта за почти два года оккупации.

Россияне используют новые способы, чтобы выявить представителей сопротивления. Недавно они разослали по городу людей, которые разговаривают с местными, провоцируя их.

Стоит на остановке, говорит, например, о ценах в магазинах, о стоимости лекарств, об очереди за российскими паспортами. Кто-то слушает и понимает, что этот человек не является сторонником оккупационных властей. Затем раскрывается тоже. А дальше у этого человека начинаются проблемы,

– сказал Федоров.

Еще один метод – во время обысков оккупанты берут с собой людей, хорошо разбирающихся в человеческих эмоциях и жестах. Они наблюдают за эмоциями жителей, чтобы обнаружить возможных представителей сопротивления.

Известно, что до оккупации в Мелитополе проживало около 150 тысяч человек. Сейчас там осталось около 60 тысяч местных жителей, но оккупанты завезли еще столько же разных россиян, строителей из Азии и т.д. Параллельно захватчики отбирают квартиры.

Хочу "национализировать" квартиры и дома жильцов, которые там сейчас не живут. Даже если там проживают родственники или близкие, они тоже забирают. Регистрируют только квартиры или дома, где проживает собственник. Если даже жена, муж или дети присутствуют там без владельца, то их выселяют,

– рассказал Федоров.

Ситуация в Мелитополе: коротко