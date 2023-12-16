Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова. Иван Федоров заметил, что последние два дня довольно-таки неприятны для врага, передает 24 Канал.
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Логистика врага будет страдать
Мэр рассказал, что около 8 утра пятницы силы сопротивления ликвидировали как железнодорожное полотно, так и поезд, направлявшийся в направлении Крыма.
Федоров подчеркнул, что это очень важно. Ведь сегодня один из главных логистических путей врага лежит к Запорожской линии фронта именно с временно оккупированного полуострова.
Каждый день враг пытается этим поездом доставлять боеприпасы, тяжелое вооружение из временно оккупированного Крыма во временно оккупированный Мелитополь и Днепрорудное. И в обратном направлении именно этим поездом они крадут как нашу сельхозпродукцию, так и железную руду. Так что сегодня на один поезд меньше,
– подчеркнул городской голова.
Также отметил, что это уже не менее 11 спецоперации сопротивления по ликвидации поездов и железнодорожного полотна только за этот год.
"Пострадал и тепловоз, и вагоны всего поезда и самое главное – самое полотно, которое враг точно будет несколько недель восстанавливать. Именно поэтому его логистика будет страдать", – подытожил Иван Федоров.
Еще одна успешная операция героев подполья
- 15 декабря в Мелитополе Движение Сопротивления провело успешную диверсию и взорвал поезд, по которому оккупанты ежедневно возили из Крыма в Мелитополь и Днепрорудное боеприпасы и топливо.
- В результате контролируемого взрыва повреждены железная дорога и тепловоз с вагонами.
- Интересно, что взрыв произошел прямо под носом ФСБ-шников. Затем захватчики оцепили место событий, обыскивали прилегающую местность.
- Так называемая оккупационная администрация пыталась скрыть факт диверсии.
- К поиску партизан враг привлек сотрудников ФСБ, предателей полиции, кинологов с собаками и даже экспертов криминальной лаборатории.