Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова. Иван Федоров заметил, что последние два дня довольно-таки неприятны для врага, передает 24 Канал.

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Логистика врага будет страдать

Мэр рассказал, что около 8 утра пятницы силы сопротивления ликвидировали как железнодорожное полотно, так и поезд, направлявшийся в направлении Крыма.

Федоров подчеркнул, что это очень важно. Ведь сегодня один из главных логистических путей врага лежит к Запорожской линии фронта именно с временно оккупированного полуострова.

Каждый день враг пытается этим поездом доставлять боеприпасы, тяжелое вооружение из временно оккупированного Крыма во временно оккупированный Мелитополь и Днепрорудное. И в обратном направлении именно этим поездом они крадут как нашу сельхозпродукцию, так и железную руду. Так что сегодня на один поезд меньше,

– подчеркнул городской голова.

Также отметил, что это уже не менее 11 спецоперации сопротивления по ликвидации поездов и железнодорожного полотна только за этот год.

"Пострадал и тепловоз, и вагоны всего поезда и самое главное – самое полотно, которое враг точно будет несколько недель восстанавливать. Именно поэтому его логистика будет страдать", – подытожил Иван Федоров.

Еще одна успешная операция героев подполья