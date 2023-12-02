Успешную и неожиданную атаку устроили Силы сопротивления 1 декабря 2023 года в обеденное время. Взрывы раздались на въезде во временно оккупированный Мелитополь.
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В Мелитополе устроили "взрывной перекур" оккупантам
Как сообщили в разведке, Силы сопротивления ликвидировали несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику. В настоящее время техника выведена из строя.
Интересно, что устроить атаку захватчикам удалось на их "любимом" месте. Оккупанты в Мелитополе любили делать привалы "на перекур" на проспекте Богдана Хмельницкого, 115. Именно там оккупантам и устроили засаду украинские партизаны.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение – убивает,
– говорится в сообщении.
В разведке также отметили, что после успешной атаки Сил сопротивления, во время которой погибли россияне и была повреждена техника, оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия. Очевидно, коллаборанты боятся кремлевских спецслужб.
Временно оккупированные территории Запорожья: последние новости
- Во временно оккупированном Мелитополе 24 ноября прогремели мощные взрывы. Мэр города Иван Федоров сообщил, что после "хлопка" в Мелитополе также исчезла мобильная связь.
- На оккупированных территориях россияне не только погибают от атак, но и занимаются самоликвидацией. К примеру, 24 ноября в Энергодаре российский БТР переехал коллаборанта.
- Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области 28 ноября также прогремели мощные взрывы. Они были настолько сильными, что их слышали во всем городе. Интересно, что за несколько минут до взрывов в Токмаке исчезло энергоснабжение. Иван Федоров рассказал, что, вероятно, причина взрывов – удар по зданию, расположенному в центре города. Он сообщил, что оккупанты давно использовали гражданский объект в собственных целях. Кроме того, местные жители сообщали, что видели, как из здания выносили раненых оккупантов.