Михаил Федоров написал о взрывах ориентировочно в 10:44 24 ноября. Перед этим громко в городе было 20 ноября.

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Что известно о взрывах в Мелитополе

Мелитополь. Жители южной части города слышат глухие взрывы. После первого на несколько минут исчезла связь,

– заявил Федоров.

Мэр объяснил, что власти выясняют детали предполагаемого прилета по оккупантам.

В Мелитополе отравились россияне

Накануне Михаил Федоров рассказал, что российских захватчиков во временно оккупированном городе отравили. В частности, говорится о партии врагов, решивших заказать доставку пищи. Об инциденте не умолчали даже российские телеграм-каналы.

Известно, что оккупанты решили заказать еду в каком-то кафе. Все, кто "смаковал" местную пищу, отравились.

Часть из них погибла и больше точно не сможет воевать,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, враги не могут найти курьера, принесшего еду.

Более того, оккупанты осознают, что им недолго осталось находиться на Мелитопольском направлении. Поэтому они готовятся к отступлению и муштруют агентов, которые будут работать после деоккупации Вооруженными Силами региона. В частности, жители рассказали мэру Мелитополя, что россияне вербуют агентов и учат их ставить метки на объекты инфраструктуры, чтобы впоследствии врагам было легче попасть по ним ракетами.