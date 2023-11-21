Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что ликвидация врага во временно оккупированном Мелитополе ведется не только взрывами и прилетами, но силами сопротивления. По его словам, на днях очередная партия оккупантов отравилась.
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Действующее сопротивление в Мелитополе
Федоров заметил, что об инциденте даже пишут вражеские телеграмм-каналы. Россияне заказали еду в каком-нибудь кафе, а после того, как поели ее, весь коллектив отравился.
Часть из них погибла и больше точно не сможет воевать,
– подчеркнул мэр.
По его словам, курьера, доставившего еду, найти не могут. Иван Федоров отметил, что, несмотря на то, что оккупация длится уже почти два года, Мелитополь до сих пор оказывает сопротивление россиянам и продолжает делать все, чтобы приблизить увольнение.
В Мелитополе раздавались громкие взрывы
- Во временно оккупированном Мелитополе вечером 19 ноября прогремели мощные взрывы. Громкие звуки также слышали и в населённых пунктах поблизости. В конце концов, стало известно, что "прилет" произошел в месте расположения одной из группировок российских захватчиков во временно оккупированной Запорожской области. Пострадали российские оккупационные войска.
- Уже утром 20 ноября Федоров в эфире телемарафона рассказал, что взрыв слышали жители центральной части Мелитополя, а также Нового Мелитополя. Он подчеркнул, что ему уже известно, что именно происходило на оккупированной территории.
- Кроме того, он отметил, что на месте прилета могут оказаться пострадавшие россияне. В то же время он не владеет информацией о количестве "двухсотых" или "трехсотых" оккупантов, однако обещал об этом рассказать впоследствии.