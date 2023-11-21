Мер Мелітополя Іван Федоров у етері телемарафону розповів, що ліквідація ворога у тимчасово окупованому Мелітополі ведеться не тільки вибухами та прильотами, а й силами спротиву. За його словами, днями чергова партія окупантів отруїлась.

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Дієвий спротив у Мелітополі

Федоров зауважив, що про інцидент навіть пишуть ворожі телеграм-канали. Росіяни замовили їжу у якомусь кафе, а після того, як поїли її, весь колектив отруївся.

Частина з них загинула і більше точно не зможе воювати,

– наголосив мер.

За його словами, кур'єра, який доставив їжу, знайти не можуть. Іван Федоров відзначив, що попри те, що окупація триває вже майже два роки, Мелітополь досі чинить спротив росіянам та продовжує робити все, щоб наблизити звільнення.

У Мелітополі лунали гучні вибухи