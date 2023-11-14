У вівторок вранці, 14 листопада, мер поки окупованого Мелітополя Іван Федоров розповів про неприємності, що спіткали противника день перед тим на Запоріжжі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Вибухи на Мелітопольщині

Як зазначив міський голова, близько 18:40, 13 листопада у місті Мелітополі було чути вибухи. І лише після цього почала працювати так звана російська "протиповітряна оборона", яка здебільшого не збиває повітряна цілі, а руйнує цивільну інфраструктуру.

На жаль, усі ми знаємо ефективність ворожого ППО. Крім навколишніх будинків, у яких вона зносить дахи, більш ефективно вона навряд працює. Але вчора ввечері була чергова ліквідація ворога в Мелітополі,

– констатував Федоров.

Законний мер Мелітополя зазначив, що не може сказати, скільки саме ворогів було ліквідовано – про це стане відомо трохи згодом. Однак, за словами Федорова, на цьому вечір для окупантів не закінчився.

Продовжилися вибухи поблизу селище Веселого, з боку селище Менчукури – також місцеві жителя чули вибухи. А ми знаємо, що там було велике розміщення ворожих військ. Коли ворог частково виводив підрозділи з Токмака, він розміщував їх на базі Веселого і Михайлівки,

– сказав спікер.

Федоров додав, що в районі самого Токмака, який зараз є великою військовою базою Росії, було чути 3 вибухи. Саме поблизу захопленого АТБ та промислової зони. У цьому районі чимало окупантів та їхньої техніки.

"Ворогові було дуже некомфортно та тепер менша кількість ворожих військ воюватиме проти України, – наголосив мер Мелітополя.

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Згадаємо, що 11 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі також чули вибух в районі, де є штаб окупантів. Федоров згодом уточнив, що внаслідок цього було поранено десятки загарбників. Також відомо про трьох офіцерів ворожого війська, що стали "200-ми".