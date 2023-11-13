Мер Мелітополя Іван Федоров пояснив в ефірі телемарафону, що в окупантів 11 листопада прилетіло по підприємству в нижній частині міста. Там ворог створив як склад, так і військову базу, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки прильотів у Мелітополі
Іван Федоров розповів, що ворога щонайменше тричі ліквідовували на цьому підприємстві. Проте окупанти продовжували розміщувати там свої штаби. Окрім того, в цьому районі розміщений:
- захоплений районний відділок поліції,
- захоплений військкомат.
Тобто окупанти цей район міста перетворили у начебто адміністративний центр. І в офісному приміщенні одного з цехів цього підприємства ворог розмістив свій штаб і регулярно там проводив свої так звані "наради".
Особливість наради, яка проходила на вихідних в тому, що за декілька годин до початку ворог перекрив увесь район, щоб забезпечити максимальну безпечну ситуацію для тих, хто збирається на цю нараду. Туди з'їхались як росгвардійці, так і ФСБшники.
Не лише три офіцери стали "двохсотими" і більше не зможуть воювати. Також (було – 24 Канал) десятки поранених, яких потім ще декілька годин вивозили швидкі, які метушилися по всьому місту,
– заявив Іван Федоров.
За його словами, вибухнула автівка, яка й принесла трагічні новини для ворогів.
Міський голова Мелітополя пояснив, що сьогодні сили спротиву продовжують працювати в тимчасово окупованому Мелітополі та на окупованій частині Півдня, попри величезну небезпеку для них. Та саме в кооперації сил спротиву, ЗСУ, спецслужб є результати й ворог не може себе відчувати комфортно в нашому тимчасово окупованому Мелітополі.
Що відомо про вибух в Мелітополі
- 11 листопада в тимчасово окупованому Мелітополі в захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти" пролунав вибух. Він трапився на вулиці Дмитра Донцова, яку ворожі загарбники називають вулицею Павла Судоплатова.
- Українські розвідники пояснили, що вибух пролунав біля приміщення, де вороги розмістили свій штаб. На момент прильоту там проходило засідання ворогів, на яке прибули офіцери Росгвардії та ФСБ.
- Внаслідок підриву в окупантів є втрати. Зокрема, там ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росгвардії. Окрім того, в місті почався переполох, приїхало багато так званих "поліцейських".
- До речі, в Головному управління розвідки через певний час вороги потягли через окуповане місто до свого відділку спалений біля штабу автомобіль.