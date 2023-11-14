Во вторник утром, 14 ноября, мэр пока оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о неприятностях, постигших противника днем ранее на Запорожье. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Взрывы на Мелитопольщине

Как отметил мэр, около 18:40, 13 ноября в городе Мелитополе были слышны взрывы. И только после этого начала работать так называемая российская "противовоздушная оборона", которая в большинстве своем не сбивает воздушные цели, а разрушает гражданскую инфраструктуру.

К сожалению, все мы знаем об эффективности вражеской ПВО. Помимо окрестных домов, в которых она сносит крыши, более эффективно она вряд ли работает. Но вчера вечером была очередная ликвидация врага в Мелитополе,

– констатировал Федоров.

Законный мэр Мелитополя отметил, что не может сказать, сколько именно врагов было ликвидировано – об этом станет известно немного позже. Однако, по словам Федорова, на этом вечер для оккупантов не закончился.

Продолжились взрывы вблизи поселка Веселого, со стороны поселка Менчукуры – также местные жители слышали взрывы. А мы знаем, что там было большое размещение вражеских войск. Когда враг частично выводил подразделения из Токмака, он размещал их на базе Веселого и Михайловки,

– сказал спикер.

Федоров добавил, что в районе самого Токмака, который сейчас является большой военной базой России, было слышно 3 взрыва. Именно вблизи захваченного АТБ и промышленной зоны. В этом районе много оккупантов и их техники.

"Врагу было очень некомфортно и теперь меньшее количество вражеских войск будет воевать против Украины", – отметил мэр Мелитополя.

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Напомним, что 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе также слышали взрыв в районе, где есть штаб оккупантов. Федоров впоследствии уточнил, что в результате этого были ранены десятки захватчиков. Также известно о трех офицерах вражеского войска, ставших "200-ми".