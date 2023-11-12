Несмотря на то, что район охраняли, силам сопротивления все равно удалось ликвидировать российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.
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Детали взрыва во вражеском штабе
В нижней части Мелитополя расположено несколько промышленных предприятий. Одно из них – предприятие, ранее называвшееся "Рефма". Этот завод холодильного машиностроения россияне захватили с первых дней оккупации.
Там также был расположен один из логистических центров "Новой почты", и именно на базе этого предприятия враг создал базу, где хранил военную технику и боеприпасы.
В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там размещать свои штабы,
– подчеркнул Иван Федоров.
В субботу, 11 ноября, там ко всему еще организовали собрание нацгвардейцев и ФСБшников. За несколько часов до сборов оккупанты перекрыли район на въезд и выезд автомобилей в целях безопасности. Однако что-то пошло не так.
"Как раз когда все собрались, и произошел взрыв. Произошла ликвидация врагов. По меньшей мере, трое военных уже никогда не смогут воевать против наших людей. Но еще большое количество пострадавших," – рассказал мэр Мелитополя.
Пострадавший и взорвавшийся автомобиль оккупанты оттащили на территорию захваченного районного отделения полиции. На предприятии, где произошел инцидент, вызвали большое количество скорых и полиции. Вероятно, разбираются, как героическим украинским силам сопротивления и спецслужбам удалось снова искусно уничтожить врага.
Взрыв в Мелитополе: смотрите видео по теме
Взрывы в Мелитополе: что известно
- К вечеру 11 ноября во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв, который слышал по всему городу. Оккупационные власти оправдались, мол, в одном из автомобилей было неисправное газовое оборудование. Именно это вроде бы спровоцировало взрыв. Однако теперь известно, что это не совсем верно.
- Беспокойно в Мелитополе было и в начале ноября. В частности, в ночь на 6 ноября в городе слышали сильные взрывы. Однако гауляйтеры даже не смогли на очередную басню о "работе ПВО". Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что подробную информацию о бессонной ночи для россиян выясняют.
- В преддверии 4 ноября от ударов пострадали российские базы. Прилеты были в самом Мелитополе, а также в пригороде. Тогда оккупанты таки заявили, что якобы сбили 2 украинских ракеты. Однако местные данные опровергают.