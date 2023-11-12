Несмотря на то, что район охраняли, силам сопротивления все равно удалось ликвидировать российских оккупантов. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

Смотрите также Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий

Детали взрыва во вражеском штабе

В нижней части Мелитополя расположено несколько промышленных предприятий. Одно из них – предприятие, ранее называвшееся "Рефма". Этот завод холодильного машиностроения россияне захватили с первых дней оккупации.

Там также был расположен один из логистических центров "Новой почты", и именно на базе этого предприятия враг создал базу, где хранил военную технику и боеприпасы.

В офисном центре этого завода размещали штаб. Хочу подчеркнуть, что ликвидация врагов на этом предприятии происходила уже несколько раз, но враг ничему не учится и продолжает там размещать свои штабы,

– подчеркнул Иван Федоров.

В субботу, 11 ноября, там ко всему еще организовали собрание нацгвардейцев и ФСБшников. За несколько часов до сборов оккупанты перекрыли район на въезд и выезд автомобилей в целях безопасности. Однако что-то пошло не так.

"Как раз когда все собрались, и произошел взрыв. Произошла ликвидация врагов. По меньшей мере, трое военных уже никогда не смогут воевать против наших людей. Но еще большое количество пострадавших," – рассказал мэр Мелитополя.

Пострадавший и взорвавшийся автомобиль оккупанты оттащили на территорию захваченного районного отделения полиции. На предприятии, где произошел инцидент, вызвали большое количество скорых и полиции. Вероятно, разбираются, как героическим украинским силам сопротивления и спецслужбам удалось снова искусно уничтожить врага.

Взрыв в Мелитополе: смотрите видео по теме

Взрывы в Мелитополе: что известно