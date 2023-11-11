Подробнее о взрыве рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. О случившемся во временно оккупированном городе он рассказал в 18:51.

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Что известно о взрыве в Мелитополе

Иван Федоров, когда сообщил о взрыве, зиронизировал: "оккупанты не присмотрели за взрывчаткой?". Он также отметил, что ожидает подробностей.

А уже в 19:32 мэр отметил, что местные жители сообщают о перекрытии движения транспорта между заводами Рефма и Агат. По словам Федорова, их российские захватчики превратили в военные базы.

Он также добавил, что после взрыва, раздававшегося на весь город, Мелитополем на бешеной скорости летали машины силовиков.

Тем временем пропагандисты придумали басню. Говорят, что "хлопок" в Мелитополе якобы связан с неисправностью газового оборудования в автомобиле. Сложно представить размер авто, если взрыв слышали на весь город.

Взрывы раздавались 6 ноября

Заметим, что в Мелитополе раздались громкие взрывы также ночью 6 ноября. О тревожной для российских захватчиков ночи рассказал городской голова Иван Федоров. Обратим внимание, что это была вторая неспокойная ночь за последние три дня.

В полночь в пока оккупированном Мелитополе было громко. Уточняем информацию, где больше всего не спалось оккупантам,

– сообщил Федоров.

Обратим внимание, что оккупационные "власти" в традиционной манере никак не реагируют на взрывы. Да и ситуацию в захваченном городе они тоже не комментируют.

Следовательно, взрывы слышали также 4 ноября. Тогда Федоров заметил, что были прилеты ночью как в самом Мелитополе, так и в пригороде. По его словам, под ударом были базы русских захватчиков.

Отметим, что 4 ноября ночью раздавались взрывы в Бердянском районе. По словам Федорова, вблизи поселков Осипенко и Андреевка оккупанты сконцентрировали свою вражескую мощь и военных.

Собственно, после ликвидации захватчиков в Бердянском аэропорту, оккупанты стянули свои ресурсы ближе к Азовскому морю. Все для того, чтобы уберечь их от ВСУ. И именно скопление оккупантов в Бердянском районе попало под атаку.