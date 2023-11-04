О взрывах начали сообщать ориентировочно в 11:42 4 ноября. Мэр Мелитополя заявил, что выясняют причину взрывов, пишет 24 Канал.
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Что известно о взрывах на Запорожье
В Мелитополе только что (говорится об 11:42 4 ноября – 24 Канал) раздался взрыв,
– написал Иван Федоров.
Мэр города добавил, что они выясняют, это очередной выход дырявой ПВО оккупантов, или удачный привет врагу от ВСУ.
Последние взрывы у оккупантов
- Советник главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 3 ноября, что в центре Волновахи Донецкой области раздался взрыв. Во временно оккупированном городе, по данным оккупантов, было два "прилета" в здание культуры железнодорожников. Чиновник рассказал, что в доме культуры были оккупанты.
- В ночь на 2 ноября во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. Захватчики заявили о якобы успешной работе ПВО. Российское минобороны написало об уничтожении дрона над Черным морем и еще пятерых – над Крымом.
- Тревожно врагам было 1 ноября в Донецке. Ночной "хлопок" оставил российских оккупантов без света.