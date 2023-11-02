Собственно, в ночь на 2 ноября в небе над Крымским полуостровом русским военным померещились опасные дроны. Оккупанты заявили, что перехватили их все и уничтожили, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Атака БПЛА в Крыму

В министерстве обороны России утверждают, что якобы их так называемая "противовоздушная оборона" ликвидировала 1 дрон над акваторией Черного моря, а еще 5 – непосредственно над Крымом.

Российская ПВО уничтожила один вражеский БПЛА над акваторией Черного моря и перехватила еще пять над Крымом,

– цитирует одно с росСМИ министерство обороны России.

Эта атака, как и все предыдущие, свидетельствует, что россиянам не место в Крыму. Очевидно, если они хотят спокойной жизни, лучше им немедленно покинуть полуостров. Понятно, что подобные атаки не будут прекращаться.

У россиян все больше проблем