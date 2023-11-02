Власне, у ніч на 2 листопада у небі над Кримським півостровом російським військовим привиділись небезпечні дрони. Окупанти заявили, що перехопили їх усі та знищили, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Атака БпЛА на Крим
У міністерстві оборони Росії стверджують, що нібито їхня так звана "протиповітряна оборона" ліквідувала 1 дрон над акваторією Чорного моря, а ще 5 – безпосередньо над Кримом.
Російська ППО знищила один ворожий БпЛА над акваторією Чорного моря і перехопила ще п'ять над Кримом,
– цитує одне з росЗМІ міністерство оборони Росії.
Ця атака, як і всі попередні, засвідчує, що росіянам не місце в Криму. Вочевидь, якщо вони хочуть спокійного життя, краще їм негайно покинути півострів. Зрозуміло, що такі атаки не припинятимуться.
У росіян все більше проблем
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповідав, що кожної ночі на території окупованого півострова – неспокійно. За його словами, загарбники постійно оголошують повітряні тривоги та перекривають Керченський міст. Себто ця, раніше туристична територія, перетворилась на прифронтову зону.
- Разом з тим аналітик Микола Бєлєсков констатує, що цього літа та осені Україна завдала кілька блискучих ударів по суднах Чорноморського флоту ворожої держави. Як він зазначив, пряму загрозу з боку суден окупантів було мінімізовано – противник перебазував важливі кораблі до Новоросійська.
- Додамо, що 1 листопада окупанти заявляли про ракету атаку на Крим. Через певний час після цього телеграм-канал "Кримський вітер" запевнив, що внаслідок обстрілу було уражено щонайменше два місця дислокації російських військових. Ймовірно, саме на Арабатській стрілці.