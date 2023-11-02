Власне, у ніч на 2 листопада у небі над Кримським півостровом російським військовим привиділись небезпечні дрони. Окупанти заявили, що перехопили їх усі та знищили, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Атака БпЛА на Крим

У міністерстві оборони Росії стверджують, що нібито їхня так звана "протиповітряна оборона" ліквідувала 1 дрон над акваторією Чорного моря, а ще 5 – безпосередньо над Кримом.

Російська ППО знищила один ворожий БпЛА над акваторією Чорного моря і перехопила ще п'ять над Кримом,

– цитує одне з росЗМІ міністерство оборони Росії.

Ця атака, як і всі попередні, засвідчує, що росіянам не місце в Криму. Вочевидь, якщо вони хочуть спокійного життя, краще їм негайно покинути півострів. Зрозуміло, що такі атаки не припинятимуться.

У росіян все більше проблем