Зокрема, напередодні у районі села Молочне Сакського району міг бути пошкоджений комплекс С-300 та дизель-генератор, який забезпечував його роботу. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив 24 Каналу, що в Криму вже усвідомлюють, що наближується деокупація.

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Які настрої у Криму

Звільнення півострова вже сприймається як невідворотне. Відтак, українці, які залишилися в Криму, очікують на звільнення з надією. А росіяни, які заселилися на півострів після деокупації, усвідомлюють, що їм доведеться піти.

Такі різні настрої в Криму,

– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров про настрої у Криму: дивіться відео

Чи тікають росіяни з півострова

Частина росіян виїхала з Криму минулого року після перших ударів України по Керченському мосту. Однак потім ця тенденція призупинилася.

Наразі масової втечі росіян з Криму немає, але вже тривалий час тримається дуже низький рівень попиту на нерухомість – його практично немає. Обвал попиту на нерухомість говорить про те, що громадяни Росії вже не наважуються поселятися в Криму,

– голова Меджлісу кримськотатарського народу.

За оцінками деяких експертів, нині в Криму перебуває понад мільйон росіян. Для того, щоб вони "взялися за розум" потрібно, щоб на півострові частіше квітла "бавовна". Тоді російська пропаганда не зможе заспокоювати своїх громадян.

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