Зокрема, напередодні у районі села Молочне Сакського району міг бути пошкоджений комплекс С-300 та дизель-генератор, який забезпечував його роботу. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив 24 Каналу, що в Криму вже усвідомлюють, що наближується деокупація.
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Які настрої у Криму
Звільнення півострова вже сприймається як невідворотне. Відтак, українці, які залишилися в Криму, очікують на звільнення з надією. А росіяни, які заселилися на півострів після деокупації, усвідомлюють, що їм доведеться піти.
Такі різні настрої в Криму,
– наголосив голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Чубаров про настрої у Криму: дивіться відео
Чи тікають росіяни з півострова
Частина росіян виїхала з Криму минулого року після перших ударів України по Керченському мосту. Однак потім ця тенденція призупинилася.
Наразі масової втечі росіян з Криму немає, але вже тривалий час тримається дуже низький рівень попиту на нерухомість – його практично немає. Обвал попиту на нерухомість говорить про те, що громадяни Росії вже не наважуються поселятися в Криму,
– голова Меджлісу кримськотатарського народу.
За оцінками деяких експертів, нині в Криму перебуває понад мільйон росіян. Для того, щоб вони "взялися за розум" потрібно, щоб на півострові частіше квітла "бавовна". Тоді російська пропаганда не зможе заспокоювати своїх громадян.
Ситуація в Криму: останні новини
- Окупанти заявили про нібито атаку на Кримський півострів 1 листопада. За їхніми словами, у напрямку Криму буцімто летіло 7 ракет. Там оголосили повітряну тривогу та закликали тамтешніх мешканців зберігати спокій.
- Імовірно, під час цієї атаки могли уразити місця базування російських загарбників. Мова може йти про два захоплені курортні заклади на Арабатській стрілці.
- Росіяни створили три додаткові позиції для систем протиповітряної оборони біля села Чорноморське. Їх розмістили в ряд з півночі на південь.