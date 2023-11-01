Зранку у Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти закликали місцевих жителів зберігати спокій та не перебувати на відкритому просторі.

Дивіться також Біля злітної смуги аеродрому "Саки" в Новофедорівці помітили сліди пожежі: супутникові фото

Загарбники заявили про атаку на Крим

Гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо у своєму телеграм-каналі заявив, що над територією Херсонської області буцімто збито сім ракет, які Україна запустила по Криму.

Більшість знищено в повітрі, дві здетонували на землі в пустельному районі на Арабатській стрілці. Люди та інфраструктура не постраждали,

– заявив він.

Кримський міст знову перекривали

Зранку у тимчасово окупованому Криму оголосили повітряну тривогу – пропагандистські пабліки пишуть про активність української авіації, яка є носієм Storm Shadow/SCALP.

Російські загарбники вчергове перекрили Керченський міст. В мережі поширювали відео диму, який валив з незаконної забудови. Наразі точно невідомо, що трапилося, однак пропагандисти повідомляють дві версії: димова завіса або "навчання" під час тривоги. Також повідомляється, що димову завісу було застосовану й у Севастопольській бухті.