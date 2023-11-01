Утром в Крыму была объявлена воздушная тревога. Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не находиться на открытом пространстве.
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Захватчики заявили об атаке на Крым
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канал заявил, что над территорией Херсонской области якобы сбиты семь ракет, которые Украина запустила по Крыму.
Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали,
– заявил он.
Крымский мост снова перекрывали
Утром во временно оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу – пропагандистские паблики пишут об активности украинской авиации, являющейся носителем Storm Shadow/SCALP.
Российские захватчики в очередной раз перекрыли Керченский мост. В сети распространяли видео валившего из незаконной застройки дыма. Пока точно неизвестно, что случилось, однако пропагандисты сообщают две версии: дымовой занавес или "обучение" во время тревоги. Также сообщается, что дымовой занавес был применен и в Севастопольской бухте.