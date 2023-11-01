Оккупанты пишут, что какие-то ракеты массово летят в сторону временно оккупированного полуострова. Они заявили, что якобы применили дымовую завесу, чтобы попробовать уберечь драгоценный мост.

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Снова какие-то события в Крыму

Около 9.50 на Крымском полуострове объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ударов ракет. Пропагандистские паблики пишут об активности украинской авиации, являющейся носителем Storm Shadow/SCALP.

Россияне также стандартно перекрыли Керченский мост. Оккупанты публикуют видео дыма, который валит из незаконной застройки. Неизвестно точно, что произошло, однако пропагандисты сообщают две версии: дымовой занавес или "обучение" во время тревоги. Сообщается, что якобы дымовую завесу применили и в Севастопольской бухте.

Очевидцы пишут, что слышали работу ПВО. Крымские паблики заявляют, что запущенные ракеты якобы не долетели до полуострова. Однако позже гауляйтер Севастополя написал, что российские военные ведут огонь по многим ракетам в разных регионах полуострова. Он советовал местным перейти к укрытию.

Дым валит с Крымского моста: смотрите видео

Судьба Керченского моста