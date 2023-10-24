Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, рассказал, что Керченский мост до сих пор не разрушен полностью из-за того, что мы, в отличие от россиян, не страдаем символизмом. По его словам, это помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом.

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Мост будет разрушен

Плетенчук объяснил, что у нашей армии нет задачи захватить какую-либо территорию до определенной даты.

Поэтому этот мост, конечно, будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла,

– сказал спикер ВМС Украины.

Он подчеркнул, что это будет сделано тогда, когда нужно будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом, поэтому следует ожидать подходящего момента. По словам Дмитрия Плетенчука, нанесение огневого поражения по территории временно оккупированного украинского Крыма не является чем-то символическим, а вкладывается в общий план освобождения.

Россияне пытаются защитить Керченский мост

Спикер ВМС Украины рассказал, что для "полного комплекта" защитных механизмов Крымского моста россиянам нужно еще силовое электромагнитное поле и бронепоезд. По его словам, там действительно используются разнообразные способы защиты – боновые заграждения на притопленных баржах растянули против наших надводных и подводных дронов, но проход все равно остается.

Проход достаточный для того, чтобы туда юркнул наш маленький дрон,

– сказал Дмитрий Плетенчук.

Он также отметил, что тактика врага проста – сузить этот проход максимально, чтобы там ждать возможных целей и их расстреливать.

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