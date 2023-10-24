Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил ВСУ, рассказал, что Керченский мост до сих пор не разрушен полностью из-за того, что мы, в отличие от россиян, не страдаем символизмом. По его словам, это помогает при ведении боевых действий ограниченным ресурсом.
Смотрите также Дроны не помогут: военный эксперт назвал оружие, которое уничтожит Крымский мост
Мост будет разрушен
Плетенчук объяснил, что у нашей армии нет задачи захватить какую-либо территорию до определенной даты.
Поэтому этот мост, конечно, будет разрушен, но он будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация. Разрушать мост, чтобы поднять настроение, нет смысла,
– сказал спикер ВМС Украины.
Он подчеркнул, что это будет сделано тогда, когда нужно будет обрезать логистические хвосты Крыма и сделать его островом, поэтому следует ожидать подходящего момента. По словам Дмитрия Плетенчука, нанесение огневого поражения по территории временно оккупированного украинского Крыма не является чем-то символическим, а вкладывается в общий план освобождения.
Россияне пытаются защитить Керченский мост
Спикер ВМС Украины рассказал, что для "полного комплекта" защитных механизмов Крымского моста россиянам нужно еще силовое электромагнитное поле и бронепоезд. По его словам, там действительно используются разнообразные способы защиты – боновые заграждения на притопленных баржах растянули против наших надводных и подводных дронов, но проход все равно остается.
Проход достаточный для того, чтобы туда юркнул наш маленький дрон,
– сказал Дмитрий Плетенчук.
Он также отметил, что тактика врага проста – сузить этот проход максимально, чтобы там ждать возможных целей и их расстреливать.
Оккупация Крыма: последние новости
- На территории временно оккупированного Крыма было зафиксировано передвижение колонны старой военной техники. В частности, старых моделей УАЗов, Уралов, БМД и БТРов. Отметим, что село Ореховка, в районе которого были зафиксированы БМД и БТР, находится на Востоке Крымского полуострова. От этого населённого пункта до Крымского моста около 150 километров. А вот до Джанкоя – около 90 километров.
- На военно-морской базе на северо-западе полуострова обнаружили отряды боевых дельфинов. В августе на Южной военно-морской базе Новоозерное появились отряды этих млекопитающих. База расположена в 90 километрах северо-западнее Севастополя. Отряды установили в сентябре 2023 года. Это соответствует периоду, когда украинские спецназовцы усилили активность в Черном море. В частности, были освобождены "вышки Бойко".
- Оккупанты решили создать свои "войска территориальной обороны" на захваченном полуострове. Отмечают, что ялтинское подразделение проходит обучение в заброшенном пионерском лагере "Большая Ялта". Впрочем, его материальное обеспечение крайне плохое.