Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, розповів, що Керченський міст досі не зруйнований повністю через те, що ми, на відміну від росіян, не страждаємо символізмом. За його словами, це допомагає при веденні бойових дій обмеженим ресурсом.
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Міст буде зруйнований
Плетенчук пояснив, що у нашої армії немає завдання захопити якусь територію до певної дати.
Тому цей міст звісно буде зруйнований, але він буде зруйнований тоді, коли цього буде вимагати ситуація. Руйнувати міст, щоб підняти настрій, немає сенсу,
– сказав речник ВМС України.
Він наголосив, що це буде зроблено тоді, коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом, тому слід чекати слушного моменту. За словами Дмитра Плетенчука, нанесення вогневого ураження по території тимчасово окупованого українського Криму не є чимось символічним, а вкладається в загальний план звільнення.
Росіяни намагаються захистити Керченський міст
Речник ВМС України розповів, що для "повного комплекту" захисних механізмів Кримського мості росіянам потрібно ще силове електромагнітне поле та бронепоїзд. За його словами, там дійсно використовуються різноманітні способи захисту – бонові загородження на притоплених баржах розтягнули проти наших надводних та підводних дронів, але прохід все одно залишається.
Прохід достатній для того, щоб туди прошмигнув наш маленький дрон,
– сказав Дмитро Плетенчук.
Він також зауважив, що тактика ворога проста – звузити цей прохід максимально, щоб там чекати на можливі цілі і їх розстрілювати.
Окупація Криму: останні новини
- На території тимчасово окупованому Криму було зафіксовано пересування колони старої військової техніки. Зокрема, старих моделей УАЗів, Уралів, БМД та БТРів. Зауважимо, що село Оріхівка, в районі якого було зафіксовано БМД та БТР, розташоване на Сході Кримського півострова. Від цього населеного пункту до Кримського мосту близько 150 кілометрів. А от до Джанкоя – близько 90 кілометрів.
- На військово-морській базі на північному заході півострова виявили загони бойових дельфінів. У серпні на Південній військово-морській базі Новоозерне з'явилися загони для цих ссавців. База розташована за 90 кілометрів на північний захід від Севастополя. Загони встановили у вересні 2023-го. Це відповідає періоду, коли українські спецпризначенці посилили активність у Чорному морі. Зокрема, було звільнено "вишки Бойка".
- Окупанти вирішили створити свої "війська територіальної оборони" на захопленому півострові. Зазначають, що ялтинський підрозділ проходить навчання у занедбаному піонерському таборі "Велика Ялта". Втім, його матеріальне забезпечення вкрай погане.