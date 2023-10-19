У четвер, 19 жовтня, партизани руху "Атеш" опублікували кадри, які засвідчують, що російським окупантам немає чим воювати. Колона зі старої техніки їхала через село Оріхівка у бік Джанкоя.

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Росія розконсервовує техніку

Наголосимо, що серед мотлоху, який російські загарбники витягли, вочевидь, тому, що просто-таки уже не мають чим воювати, є:

вантажно-пасажирські позашляховики УАЗ;

вантажні позашляховики подвійного призначення типу Урал;

інші бойові машини десанту (БМД);

бронетранспортери (БТР).

Окупанти продовжують діставати все старе, що мають, яким намагаються компенсувати величезні втрати на фронті. Це означає, що успіхи Сил оборони не припиняються,

– констатували в "Атеш".

У Криму помітили колони мотлоху: дивіться відео

Зауважимо, що село Оріхівка, в районі якого було зафіксовано БМД та БТР, розташоване на Сході Кримського півострова. Від цього населеного пункту до Кримського мосту близько 150 кілометрів. А от до Джанкоя – близько 90 кілометрів.

Відстань від Оріхівки до Джанкоя: дивіться на карті від Google maps

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Слід сказати, що цими днями також з'явились супутникові фото, на яких видно російські винищувачі МіГ-31 на аеродромі "Бельбек" в тимчасово окупованому Криму. На кадрах видно 4 літаки відповідного типу, за допомогою яких можна завдавати ударів ракетами типу "Кинджал".