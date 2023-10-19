В четверг, 19 октября, партизаны движения "Атеш" опубликовали кадры, подтверждающие, что российским оккупантам нечем воевать. Колонна из старой техники ехала через село Ореховка в сторону Джанкоя.

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Россия расконсервирует технику

  • грузопассажирские внедорожники УАЗ;
  • грузовые внедорожники двойного назначения типа Урал;
  • другие боевые машины десанта (БМД);
  • бронетранспортеры (БТР)

Оккупанты продолжают доставать все старье, что имеют, которым пытаются компенсировать огромные потери на фронте. Это означает, что успехи Сил обороны не прекращаются.
– констатировали в "Атеше".

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Расстояние от Ореховки до Джанкоя: смотрите на карте Google maps

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Следует сказать, что на днях также появились спутниковые фото, на которых видны российские истребители МиГ-31 на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. На кадрах видны 4 самолета соответствующего типа, с помощью которых можно наносить удары ракетами типа "Кинжал".