Военно-морской флот страны-агрессора использует обученных дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназовцев. Эти морские млекопитающие уже находятся на входе в гавань Севастополя. Новые данные говорят о том, что россияне отправили дельфинов на другую базу на севере Крыма.

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Оккупанты перебросили группы боевых дельфинов

Издание отмечает, что, вероятно, оккупанты перебросили группы боевых дельфинов, чтобы защититься от украинских спецназовцев.

В августе на Южной военно-морской базе Новоозерное появились отряды для этих млекопитающих. База расположена в 90 километрах северо-западнее Севастополя. Отряды установили в сентябре 2023 года. Издание отмечает, что это соответствует периоду, когда украинские спецназовцы усилили активность в Черном море. В частности, было освобождено "вышки Бойко".

В августе дельфинов переместили в Новоозерное / Спутниковые снимки Airbus DS (2023) через SkyWatch

Расположение – к западу от главных причалов, вблизи пирса устричной фермы. Однако эти отряды не соответствуют разведению устриц. Имеют тот же размер и форму, что использовались российским ВМФ именно для дельфинов. Кстати, участок находится отдельно от гражданского шоу морских млекопитающих в Степной Гаване примерно в 5 километрах.

Справка. Дрессированных дельфинов считают эффективными против военных водолазов. Якобы нет человека, который мог бы их переплыть. Встроенный эхолот дает этим млекопитающим большее преимущество.

Дельфины, вероятно, направлены на защиту кораблей от водолазов с минами. Или водолазов, занимающихся разведкой. Когда они обнаруживают нарушителя, могут обозначить его для своих коллег-людей для исследования или, возможно, даже нанести смертельный удар. Также они могут патрулировать побережье, где украинские спецназовцы проводят рейды на прибрежные объекты,

– отмечает издание.

Обратите внимание! В апреле СМИ сообщали, что оккупанты выставили боевых дельфинов на защиту после взрывов в Севастополе. Уже в июне стало известно, что захватчики увеличили количество этих млекопитающих.