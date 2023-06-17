Оккупанты начали увеличивать количество боевых дельфинов в Севастополе из-за угрозы украинских водолазов. В России считают, что даже тех средств защиты, которые сейчас находятся на оккупированном полуострове, недостаточно, ведь Украина постепенно готовится к масштабному контрнаступлению.

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Боевые дельфины в Черном море

Центр по обучению боевых дельфинов, которых сейчас использует Россия для усиления обороны Севастополя, до 2014 года принадлежал ВМС Украины, но после оккупации российская армия начала использовать его в собственных целях. В захваченном учебном центре находились не только водящиеся в этих краях дельфины, но и белухи. Белух привозили из более холодных вод.

Впервые Россия разместила животных в гавани Севастополя в преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда водное пространство патрулировали 3 – 4 животных. Однако оккупанты увеличили их количество почти вдвое – до 6 – 7.

Дельфинов в течение девяти лет оккупации несколько раз отправляли в Новороссийск и даже в Тартус в Сирии.

Боевые дельфины в своей армии используют не только Россия, но и США и Швеция, где впервые натренировали боевое животное. Также велика вероятность, что морских млекопитающих для защиты использует также Израиль и Северная Корея.

Россия усиливает оборону Крыма

Боевые дельфины являются частью многоуровневой обороны полуострова. Вход в гавань Севастополя перекрыт, по меньшей мере, пятью слоями сеток и наплавных барьеров. Дельфины же патрулируют внутри гавани на случай, если какому-нибудь украинскому водолазу удастся проникнуть через сетки.

Морские млекопитающие имеют существенное преимущество перед самыми быстрыми боевыми пловцами. Внутри базы дельфинов могут перемещаться на небольших лодках. Когда животные уже находятся на корабле, их помещают в люльки, напоминающие маленькие палатки.

Перед гаванью курсируют корабль специального назначения, быстроходные лодки и вертолеты, которые должны защищать Севастополь от подводных и наводных угроз. Также в гавани расположены по меньшей мере две реактивные системы глубинной бомбардировки DP-64.

Сама база защищена системами ПВО с радиусом действия до 12 километров. Реальный диаметр действия российского ПВО может быть меньше, однако с расстояния Севастополь также прикрыт противокорабельными ракетами, специализированной артиллерией и системами ПВО C-300 и C-400. Завершают защиту истребители и средства радиоэлектронной борьбы, размещенные в Крыму оккупантами.

Обратите внимание! Специалисты убеждены, что даже с такой мощной защитой Севастополь не является "неприступной крепостью". Украинские военные знают о слабостях обороны врага, и именно поэтому оккупанты усилили свою защиту еще несколькими боевыми дельфинами.

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