Окупанти почали збільшувати кількість бойових дельфінів у Севастополі через загрозу українських водолазів. В Росії вважають, що навіть тих засобів захисту, що зараз є на окупованому півострові, недостатньо, адже Україна поступово готується до масштабного контрнаступу.

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Бойові дельфіни у Чорному морі

Центр з навчання бойових дельфінів, яких зараз використовує Росія для підсилення оборони Севастополя, до 2014 року належав ВМС України, але після окупації російська армія почала використовувати його у власних цілях. У захопленому навчальному центрі перебували не тільки дельфіни, які водяться у цих краях, але і білухи. Білух привозили з більш холодних вод.

Вперше Росія розмістила тварин у гавані Севастополя напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. Тоді водний простір патрулювали 3 – 4 тварини. Проте наразі окупанти збільшили їхню кількість майже вдвоє – до 6 – 7.

Дельфінів протягом дев'яти років окупації кілька разів відправляли до Новоросійська та навіть Тартуса у Сирії.

Бойових дельфінів у своїй армії використовує не тільки Росія, але і США та Швеція, де вперше натренували бойову тварину. Також є імовірність, що морських ссавців для захисту використовує також Ізраїль та Північна Корея.

Росія посилює оборону Криму

Наразі бойові дельфіни є частиною багаторівневої оборони півострова. Вхід у гавань Севастополя перекрито щонайменше п'ятьма шарами сіток та наплавних бар'єрів. Дельфіни ж патрулюють всередині гавані на випадок, якщо якомусь українському водолазові вдасться проникнути через сітки.

Морські ссавці мають суттєву перевагу перед навіть найшвидшими бойовими плавцями. Всередині бази дельфінів можуть переміщати на маленьких човнах. Коли ж тварини вже перебувають на кораблі, їх поміщають у колиски, що нагадують маленькі намети.

Перед гаванню курсують корабель спеціального призначення, швидкохідні човни та гелікоптери, які мають захищати Севастополь від підводних та наводних загроз. Також в гавані розташовані щонайменше дві реактивні системи глибинного бомбардування DP-64.

Сама база захищена системами ППО з радіусом дії до 12 кілометрів. Реальний діаметр дії російської ППО може бути меншим, проте з відстані Севастополь також прикритий протикорабельними ракетами, спеціалізованою артилерією та системами ППО C-300 та C-400. Завершують захист винищувачі та засоби радіоелектронної боротьби, що окупанти розмістили у Криму.

Зверніть увагу! Фахівці переконані, що навіть з таким потужним захистом Севастополь не є "неприступною фортецею". Українські військові знають про слабкості оборони ворога, і саме через це окупанти посилили свій захист ще кількома бойовими дельфінами.

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