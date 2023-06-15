Різноманітні підприємства та заклади просять окупаційну адміністрацію роз'яснити їм порядок евакуації працівників з Криму. Документи про це опинилися в розпорядженні 24 Каналу.

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Колаборанти просять про евакуацію

У нашому розпорядженні опинилися відповіді так званої "адміністрації Сімферопольського району республіки Крим" на 4 звернення від медичних закладів району про визначення безпечних районів для їхніх працівників і родичів, які будуть евакуюватися разом з ними.

Ще раз: мова лише про Сімферопольський район і про медичні заклади. Загалом по Криму таких звернень від різного роду підприємств можуть бути десятки.

Усі звернення датовані кінцем травня – початком червня 2023 року. Серед них:

ДБУОЗ РК "Клінічна психіатрична лікарня №5" (звернення за 29 травня),

ДБУОЗ РК "Сімферопольська центральна районна лікарня" (звернення за 30 травня),

ДБУОЗ РК "Республіканська клінічна лікарня імені Н. А. Семашка" (звернення за 31 травня),

ДБУОЗ РК "Кримський республіканський клінічний госпіталь для ветеранів війн" (звернення за 7 червня).

Якщо звернути увагу на дату надходження таких звернень, то перші з них відбулися після чергової серії бавовн у Севастополі, а також після перших офіційних підтверджень успішного використання ракет Storm Shadow.

Натомість останнє звернення датоване наступним днем після того, як російські окупаційні війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Зовсім немає причин для паніки, правда ж?

Документи щодо евакуації в окупованому Криму: дивіться фото

Відповідь окупаційної адміністрації

У відповіді окупаційна адміністрація посилається на ухвалу уряду Російської Федерації від 22 червня 2004 року № 303 "Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у безпечні райони". Сама вона дуже цікава, адже передбачає евакуацію в такій низці ситуацій:

з міст і сіл, визначених у групи по громадянській обороні,

з міст і сіл, які мають особливу важливість під час громадянської оборони,

з міст і сіл, розташованих у зоні можливого катастрофічного затоплення (прибування води до 4 годин),

роззосередження працівників організацій, які продовжують виробничу діяльність у воєнний час.

Зрозуміло, що третій пункт можна викреслити. Адже Криму влітку загрожує не підтоплення, а хіба що посуха. Тож росіяни, очевидно, готуються до бойових дій на території окупованого півострова.

До слова, варто зазначити, що всі згадані лікарні – це так звані "державні медичні заклади". Тобто, їхні працівники безпосередньо співпрацюють з окупаційною російською адміністрацією. Серед таких працівників – росіяни, яких після 2014 року завезли на півострів, або ж кримчани, які після окупації перейшли на бік ворога.

Як одних, так й інших фактично обманув Кремль. Вони були переконані, що Росія "навсєгда" на окупованих територіях. Тому росіяни не боялися туди переїздити, а ті, хто жив там ще задовго до окупації, змогли повірити, що за зраду їм нічого не буде.

Та будемо відвертими: декому з них справді вдасться заховатися десь у російській глибинці. Тому втеча просто зараз – це найкращий варіант для російських окупантів та їхніх прибічників.

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Деталі евакуації колаборантів

Загалом російська окупаційна адміністрація в Сімферопольському районі визначила 22 місця збору для евакуації. Людей мали б для початку вивезти на територію Гвардійської селищної ради. Адже саме це місце визначене "безпечним для евакуації".

Розміщувати евакуйованих планують у "безпечних районах, визначених наявністю незабудованих полів", де можна буде розвести наметовий табір. Евакуйованим обіцяють організувати харчування та підвезення води.

Натомість розташуватися в укриттях на підприємствах району не можна. Як вказано в листі окупаційної адміністрації, всі вони розраховані для розміщення найбільшої робочої зміни тих підприємств, які залучені до громадянської оборони.

Рекомендований маршрут евакуації – "московське шосе" на відтинку з Сімферополя в бік Гвардійського. Цікаво, що цей шлях веде в бік материкового півдня України. Тож схоже на те, що колаборантів з Криму планують евакуювати окупованими частинами Херсонської, Запорізької та Донецької областей у Росію.

Точки збору для евакуації в Сімферопольському районі / Колаж 24 Каналу

Росіяни не планують на довго залишатись у Криму

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в ефірі 24 Каналу висловив переконання, що після підриву греблі Каховської ГЕС росіяни не планують довго залишатися в Криму. Мовляв, вже зараз у Північно-Кримському каналі постійно знижується рівень води.

"Щогодини він знижується на 4 – 5 сантиметрів. Вона вже знизилась приблизно на 1 метр. Це впливає на тиск у системі водопостачання", – розповідає Ескендер Барієв.

Втім, цього року в окупованому Криму дуже багато опадів. Тож окупантам навіть доводиться відкривати дамби у водосховищах, щоб спускати воду.

Але я певен, що після підриву Каховської ГЕС росіяни не планують на довго залишатися в Криму. Адже у 2025 році там прогнозується велика засуха,

– повідомив член Меджлісу.

Це лише один аспект. Ще один – той факт, що їм необхідна вода в Північно-Кримському каналі для забезпечення військових потреб і сільського господарства.

Ескендер Барієв про ситуацію в Криму: дивіться відео

Евакуюють не лише медперсонал

Так само план евакуації своїх працівників з тимчасово окупованого Криму готує й російська компанія "Газпром". Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Мельник.

Відповідні структури вже формують списки окупантів на виїзд. Мовиться так само не лише про співробітників компанії, а й про членів їхніх родин.

Мельник повідомив, що це пов'язано з панікою, яка виникла через наступальні дії Сил оборони України. Противник, за словами представника Генштабу, просто зараз зазнає величезних втрат у живій силі та техніці.

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Що чекає на тих, хто не втече

Хоча втеча й буде найкращим варіантом для окупантів і зрадників, не варто й очікувати, що втечуть абсолютно всі. Хтось може не встигнути, а хтось сподіватиметься, що його омине справедливе покарання.

Схожі випадки ми вже бачили, наприклад, на звільнених територіях Київщини, Харківщини чи Херсонщини. Втікаючи з цих територій, російські війська "забули" колаборантів, які їм допомагали. Як наслідок, останні опинилися в руках українського правосуддя.

З величезною ймовірністю можна очікувати, що схожа історія буде й після деокупації Криму. Тоді колаборанти сподіватимуться просто залишитися непоміченими українською владою.

Та можна допустити, що навіть коли українські спецслужби когось і пропустять, цього просто не пробачать проукраїнські жителі Криму, які вже 9 років відчувають на собі всі репресії російського окупаційного режиму.

Резюмуючи, можна зробити висновок, що деокупація Криму – це єдиний шлях відновлення в ньому миру та справедливості. Тож російським окупантам і колаборантам справді варто якомога швидше втекти з півострова. Тоді в них залишиться бодай шанс на те, що вони проведуть решту життя на волі, хоч воно й мине десь у забутому Богом селі глибоко всередині Росії.

І першими це зрозуміли росіяни, які добровільно переїхали в Крим після окупації. Це ми бачили по величезних чергах на виїзд щоразу після чергової "бавовни" на півострові.

Схоже, інстинкт самозбереження дозволив цим людям схвалити правильне рішення й просто втекти. В іншому разі в них будуть лише два варіанти – потрапити в руки українського правосуддя або ж стати "живим щитом" для російської окупаційної армії, яка втікатиме з Криму в останній момент.

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