Про це в ефірі телемарафону розповів речник Генштабу Андрій Мельник. Він зауважив, що у тилу ворога поширюються панічні настрої.

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Газпром готує евакуацію

На території Криму у компанії окупантів під назвою "Газпром" активно створюють плани щодо евакуації співробітників та їхніх родин з півострова на материкову частину Росії.

Відповідні органи вже формують списки окупантів на виїзд. Варто додати, що росіяни панікують неспроста. Мельник повідомив, що під час наступальних дій Сил оборони України противник зазнає шалених втрат в живій силі та техніці.

Зокрема, за минулу добу на Східному на Південному напрямках ворог втратив артилерійську батарею, самохідну гармату, 2 комплекси РЕБ та близько 10 одиниць автомобільної техніки.

Також арсенал ворога скоротився на радіолокаційний комплекс розвідки та ЗРК.

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